Доработать в дипломе главу БЖД

Разовая работа по реализации курсовой работы и пояснительной записки к ней.Выполнять в Micrsoft Visual C++ 2006 или более поздней версии.Нужно до завтрашнего дня 11 по Москве.Образец записки есть,можно просто переделать под эту работу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Главное следовать методичке (3 файла разрешения pdf в архиве). Пример главы есть в файле "Диплом_Тимасова". В главе две части, во второй нужно провести "оценку условий труда на рабочем месте по параметрам TNS-индекса". Собственно рабочее место за компьютером.
БЖД нужно отразить в презентации (Презентация есть)
Оставляйте почту для получения методичек.
Диплом прилагаю.
Срок сдачи строго в воскресенье 19 июня до 10:00 по Москве.
Бюджет предлагайте, но разумно.
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