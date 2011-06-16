Доработать в дипломе главу БЖД

Главное следовать методичке (3 файла разрешения pdf в архиве). Пример главы есть в файле "Диплом_Тимасова". В главе две части, во второй нужно провести "оценку условий труда на рабочем месте по параметрам TNS-индекса". Собственно рабочее место за компьютером.

БЖД нужно отразить в презентации (Презентация есть)

Оставляйте почту для получения методичек.

Диплом прилагаю.

Срок сдачи строго в воскресенье 19 июня до 10:00 по Москве.

Бюджет предлагайте, но разумно.