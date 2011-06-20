Курсовая работа

Требуется специалист для написания части курсовой работы.

Тема: "Методика преподавания алгебраических выражений в основной школе".

Необходимо написать 2 параграфа:

1. Методика изучения алгебраических выражений в 7 классе;

2. Методика решения задач по теме(любая тема, изучаемая в 7 классе).

Без Введения, без Заключения. Просто 2 параграфа.

Объем: 20л.

Срок на работу: до 20.06.11.

Бюджет: 1000р. Оплата через Web Money или ЯД.

Работа будет проходить обязательную проверку в системе Антиплагиата. Уникальность текста не должна быть менее 75%.

Скачанная и немного подредактированная курсовая не прокатит, предупреждаю сразу.

Жду ваших предложений, исполнителя выберу в ближайшее время.