Международные основы сервисной деятельности

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка149 просмотров
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Реферат.

Антиплагиат - от 85 %.

Очень придирчивый преподаватель.

Срок - 4-5 дней.

Обязательное соблюдение всех требований ( см. вложение). Тему выбираем любую из предложенных (см. вложение).

12 лет назад
totnsk
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LeNina
Нина 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
4 дня
Нина отлично справилась с работой. Выполнила реферат в соответствии со всеми рекомендациями. Сдала в срок.
Отличный работодатель: комфортное сотрудничество и быстрая оплата! Спасибо большое за заказ!!