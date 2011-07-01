Международные основы сервисной деятельности

ДИПЛОМНА РОБОТА Тема : ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВОІ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ Нужно доделать дипломную работу. Есть готовая работа, примерно на 108 страниц, есть методичка. В работе не все совпадает с требованием методички. Указано 11 источник литературы когда их надо порядка ...