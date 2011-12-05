LeNina

Нина LeNina

 
44 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ И АНАЛИТИКА (исследования, бизнес-планы, статьи, научное консультирование)

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Работаю по 100%-ной предоплате.

Принимаю заказы на проекты, связанные с выполнением следующих работ:

  • статистический, маркетинговый, инвестиционный анализ;
  • научное  консультирование, помощь в подготовке и оформлении результатов научных исследований по следующим профилям:  макроэкономика, микроэкономика, экономика предприятия / отрасли / региона, мировая экономика, международные экономические отношения, математические дисциплины, финансы и кредит, банковское дело, АФХД (анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия), финансовое планирование и прогнозирование, менеджмент (стратегический, инновационный, инвестиционный), проектирование предприятия (бизнес – план), маркетинг, статистика, право, психология (общая, трудовая, юридическая и др.), социология, социально-культурный сервис (СКС) и туризм, государственное и муниципальное управление (ГМУ), политология, история, журналистика, переводоведение (английский) и др.  (высокое качество содержания и оформления);
  • бизнес-планирование (разработка бизнес-планов в среде Project Expert или MS Excel);
  • написание статей, копирайтинг / рерайтинг (на выходе – качественный, грамотный и уникальный копирайт/рерайт);
  • перевод и субтитры (в т.ч. расшифровка аудио и видеозаписей на английском и русском языках) к русско- и англоязычным видео/аудио;
  • редактирование / корректура (правка текстов с искаженным смыслом, исправление стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок).

Осторожно! Только! Эти! Контакты!

Скайпом и ICQ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ!

Тел. в Москве: +7(499) 404-11-26

Я на связи с 10 до 22 по МСК.

Заказать научную консультацию, обзор рынка, исследование, бизнес-план,

перевод или статью можно, связавшись со мной ч/з личку сайта или ln-ln@list.ru.

КАК Я РАБОТАЮ:

✓ заявки на проекты оставляю редко, предпочитаю прямое обращение ко мне;

✓ заказы стоимостью ниже 100$ не рассматриваю (исключение - математика);

✓ веду только проекты «с нуля» и гарантирую их сопровождение после сдачи;

✓ в агентства свои заявки и резюме не рассылаю;

✓ первой заказчикам с предложением своих услуг не пишу НИКОГДА!

Ещё раз:

мои контакты – только: 1) личка сайта, 2) ln-ln@list.ru, 3) № телефона, указанный в профиле.
Написание статей
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$170
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Nice_Day
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$170
10 баллов
6 лет назад
Научная статья
Очень довольна результатом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую!
Большое спасибо за интересный заказ! С удовольствием продолжу сотрудничество :)
Ответный отзыв
VolkodavO
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$160
10 баллов
6 лет назад
"Курсовая работа. Маркетинг"
Оформила заказ курсовой работы впервые. Очень осталась довольна написанным материалом, работа написана на основании официальных источников информации, с грамотно изложенным текстом и самым высоким процентом оригинальности. Все выполнялось в оговоренные сроки. Автор шла на встречу при изменении плана, поправки вносились согласно требованиям науч.рука. В результате, все остались довольны. Коммуникация хорошо налажена, стоимость работы соответствует ее качеству. Не сомневайтесь и обязательно обращайтесь! Ни разу не пожалеете!
Замечательной заказчице моя благодарность за интересный заказ и комфортное сотрудничество!
Ответный отзыв
golota
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
8 статей
Отличная работа. Лучше чем ожидал. Все сделано раньше срока. Качество отменное. Нина большое Вам спасибо!!! Для новых заказов только вы!
Замечательный заказчик! Корректный и доброжелательный! Порядочный! Большое спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
12 лет назад
Курсовая работа по финансам
Ставлю снова 10 баллов с надеждой посотрудничать еще
Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с отличной заказчицей. С благодарностью и уважением, Нина.
Ответный отзыв
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Курсовая по маркетингу
Очередная качественно выполненная работа. С удовольствием ставлю 10 баллов
Очередной успешный проект. Спасибо замечательной заказчице за плодотворное сотрудничество.
Ответный отзыв