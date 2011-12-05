КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ И АНАЛИТИКА (исследования, бизнес-планы, статьи, научное консультирование)
Работаю по 100%-ной предоплате.
Принимаю заказы на проекты, связанные с выполнением следующих работ:
- статистический, маркетинговый, инвестиционный анализ;
- научное консультирование, помощь в подготовке и оформлении результатов научных исследований по следующим профилям: макроэкономика, микроэкономика, экономика предприятия / отрасли / региона, мировая экономика, международные экономические отношения, математические дисциплины, финансы и кредит, банковское дело, АФХД (анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия), финансовое планирование и прогнозирование, менеджмент (стратегический, инновационный, инвестиционный), проектирование предприятия (бизнес – план), маркетинг, статистика, право, психология (общая, трудовая, юридическая и др.), социология, социально-культурный сервис (СКС) и туризм, государственное и муниципальное управление (ГМУ), политология, история, журналистика, переводоведение (английский) и др. (высокое качество содержания и оформления);
- бизнес-планирование (разработка бизнес-планов в среде Project Expert или MS Excel);
- написание статей, копирайтинг / рерайтинг (на выходе – качественный, грамотный и уникальный копирайт/рерайт);
- перевод и субтитры (в т.ч. расшифровка аудио и видеозаписей на английском и русском языках) к русско- и англоязычным видео/аудио;
- редактирование / корректура (правка текстов с искаженным смыслом, исправление стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок).
Осторожно! Только! Эти! Контакты!
Скайпом и ICQ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ!
Тел. в Москве: +7(499) 404-11-26
Я на связи с 10 до 22 по МСК.
Заказать научную консультацию, обзор рынка, исследование, бизнес-план,
перевод или статью можно, связавшись со мной ч/з личку сайта или ln-ln@list.ru.
КАК Я РАБОТАЮ:
✓ заявки на проекты оставляю редко, предпочитаю прямое обращение ко мне;
✓ заказы стоимостью ниже 100$ не рассматриваю (исключение - математика);
✓ веду только проекты «с нуля» и гарантирую их сопровождение после сдачи;
✓ в агентства свои заявки и резюме не рассылаю;
✓ первой заказчикам с предложением своих услуг не пишу НИКОГДА!
Ещё раз:мои контакты – только: 1) личка сайта, 2) ln-ln@list.ru, 3) № телефона, указанный в профиле.
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$170
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Теневая экономика в РФ652 просмотра
- Прецедентный анализ в газетной прессе578 просмотров
- Судебные решения по гражданским делам556 просмотров
- Фондовый рынок РФ604 просмотра
Отзывы заказчиков
$170
10 баллов
6 лет назад
Очень довольна результатом. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
Большое спасибо за интересный заказ! С удовольствием продолжу сотрудничество :)
$160
10 баллов
6 лет назад
Оформила заказ курсовой работы впервые. Очень осталась довольна написанным материалом, работа написана на основании официальных источников информации, с грамотно изложенным текстом и самым высоким процентом оригинальности. Все выполнялось в оговоренные сроки. Автор шла на встречу при изменении плана, поправки вносились согласно требованиям науч.рука. В результате, все остались довольны. Коммуникация хорошо налажена, стоимость работы соответствует ее качеству. Не сомневайтесь и обязательно обращайтесь! Ни разу не пожалеете!
Ответный отзыв
Замечательной заказчице моя благодарность за интересный заказ и комфортное сотрудничество!
$20
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа. Лучше чем ожидал. Все сделано раньше срока. Качество отменное. Нина большое Вам спасибо!!! Для новых заказов только вы!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик! Корректный и доброжелательный! Порядочный! Большое спасибо за сотрудничество!
$40
10 баллов
12 лет назад
Ставлю снова 10 баллов с надеждой посотрудничать еще
Ответный отзыв
Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество с отличной заказчицей. С благодарностью и уважением, Нина.
$30
10 баллов
12 лет назад
Очередная качественно выполненная работа. С удовольствием ставлю 10 баллов
Ответный отзыв
Очередной успешный проект. Спасибо замечательной заказчице за плодотворное сотрудничество.