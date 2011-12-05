КАЧЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ И АНАЛИТИКА (исследования, бизнес-планы, статьи, научное консультирование)

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Работаю по 100%-ной предоплате.

Принимаю заказы на проекты, связанные с выполнением следующих работ :

статистический, маркетинговый, инвестиционный анализ;

научное консультирование, помощь в подготовке и оформлении результатов научных исследований по следующим профилям: макроэкономика, микроэкономика, экономика предприятия / отрасли / региона, мировая экономика, международные экономические отношения, математические дисциплины, финансы и кредит, банковское дело, АФХД (анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия), финансовое планирование и прогнозирование, менеджмент (стратегический, инновационный, инвестиционный), проектирование предприятия (бизнес – план), маркетинг, статистика, право, психология (общая, трудовая, юридическая и др.), социология, социально-культурный сервис (СКС) и туризм, государственное и муниципальное управление (ГМУ), политология, история, журналистика, переводоведение (английский) и др. (высокое качество содержания и оформления);

бизнес-планирование (разработка бизнес-планов в среде Project Expert или MS Excel);

написание статей, копирайтинг / рерайтинг (на выходе – качественный, грамотный и уникальный копирайт/рерайт);

(на выходе – качественный, грамотный и уникальный копирайт/рерайт); перевод и субтитры (в т.ч. расшифровка аудио и видеозаписей на английском и русском языках) к русско- и англоязычным видео/аудио;

редактирование / корректура (правка текстов с искаженным смыслом, исправление стилистических, орфографических и пунктуационных ошибок).

Осторожно! Только! Эти! Контакты!

Скайпом и ICQ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ!

Тел. в Москве: +7(499) 404-11-26

Я на связи с 10 до 22 по МСК.

Заказать научную консультацию, обзор рынка, исследование, бизнес-план,

перевод или статью можно, связавшись со мной ч/з личку сайта или ln-ln@list.ru .

КАК Я РАБОТАЮ:

✓ заявки на проекты оставляю редко, предпочитаю прямое обращение ко мне;

✓ заказы стоимостью ниже 100$ не рассматриваю (исключение - математика);

✓ веду только проекты «с нуля» и гарантирую их сопровождение после сдачи;

✓ в агентства свои заявки и резюме не рассылаю;

✓ первой заказчикам с предложением своих услуг не пишу НИКОГДА!

Ещё раз:

ln-ln@list.ru

, 3) № телефона, указанный в профиле.