Диплом по культурологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки376 просмотров
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Нужен диплом по культурологии. Курс Советской культуры.

Рассматриваемый период - поздний СССР

Тему готова предоставить заинтересовавшимся

Качество высокое

Количество страниц 60-100

Сроки исполнения 1-1,5 мес

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