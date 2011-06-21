Курсовая по литературоведению

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать курсовую. Срок 21.06.11. Цена 30$. Факультет: филологический

Вид работы: курсовая

Дисциплина: межнациональное общение

Тема: Концепция личности в русской прозе конца XX века (на материале произведений В.Распутина )

План: нужен

Объем: 25-30 стр

12 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kirillonlinenet
Татьяна 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня