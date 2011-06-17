Статистический анализ розничного товарооборота

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Срочно дипломная работа

Предмет: Статистика

Тема: Статистический анализ розничного товарооборота Москвы с 1999 по 2009 г.

Объем : 70 страниц

Срок сдачи: 19 июня в 15:00 по Москве

"нужен анализ торговли по формам собственности; нужна товарная структура розничного товарооборота Москвы; нужен индекс потребительских цен; анализ динамики розничного товарооборота Москвы нужен индекс физического объема розничного товарооборота Москвы; нужна прогнозная модель, регрессия и прогнозирование экстраполяцией тренда; нужен корреляционный анализ и проверка на автокорреляцию; в файлах титул диплома, оглавление, план и введение"

Бюджет 4500 руб.

12 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад