Требуется специалист для написания части курсовой работы. Тема: "Методика преподавания алгебраических выражений в основной школе". Необходимо написать 2 параграфа: 1. Методика изучения алгебраических выражений в 7 классе; 2. Методика решения задач по теме(любая тема, изучаемая в 7 классе). Без Введения, ...
Статистический анализ розничного товарооборота
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Срочно дипломная работа
Предмет: Статистика
Тема: Статистический анализ розничного товарооборота Москвы с 1999 по 2009 г.
Объем : 70 страниц
Срок сдачи: 19 июня в 15:00 по Москве
"нужен анализ торговли по формам собственности; нужна товарная структура розничного товарооборота Москвы; нужен индекс потребительских цен; анализ динамики розничного товарооборота Москвы нужен индекс физического объема розничного товарооборота Москвы; нужна прогнозная модель, регрессия и прогнозирование экстраполяцией тренда; нужен корреляционный анализ и проверка на автокорреляцию; в файлах титул диплома, оглавление, план и введение"
Бюджет 4500 руб.
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