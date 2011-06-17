Диплом гос. и муниц. управление

Тема работы: Закупки для государственных и муниципальных нужд, проблемы и предложен

Тип учебного заведения : Современная Гуманитарная академия г. Москва

Предмет: гос.и муниц.управление

Объём работы в печатных страницах: 80

План работы:

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1 глава (история, общая характеристика, правовое регулирование)

2 глава (описать саму процедуру на примере любого муниципального или государственного учреждения Центрального Федерального округа, немного написать об официальном сайте госзакупок, об органах, которые проводят проверку с примерами и цифрами также по любому региону ЦФО)

3 глава надо рассказать о проблемах и сделать предложения 1. по законодательству 2. по работе государственных и муниципальных служащих.

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Дополнительные требования к работе:

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Преподаватель сказал писать примерно так:

1 глава (история, общая характеристика, правовое регулирование)

2 глава (описать саму процедуру на примере любого муниципального или государственного учреждения Центрального Федерального округа, немного написать об официальном сайте госзакупок, об органах, которые проводят проверку с примерами и цифрами также по любому региону ЦФО)

3 глава надо рассказать о проблемах и сделать предложения 1. по законодательству 2. по работе государственных и муниципальных служащих.

Обязательно сказал сделать приложения с примерами госконтрактов, котировочными заявками и еще чего нибудь по этой теме и побольше.

Текст печатать через 1,5 интервала (шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14), поля: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее 15 мм. Общий объем – не менее 50 страниц оформленного текста (приложения в общий объем не включаются). Антиплагиат от 70 %.

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Срок выполнения: до 23 июня