Экспорт молочной продукции из России

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок258 просмотров
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Реферат

Обзоры с точки зрения экспортной ориентации.

Молочная продукция из России

5-7 страниц

1. что за продукция

2. какие преимушества

3. где востребовано

4. в каком объеме

5. какие организации занимаються поставками

12 лет назад
dendy2004
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад