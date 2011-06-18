Экспорт молочной продукции из России

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Реферат
Обзоры с точки зрения экспортной ориентации.
Молочная продукция из России
5-7 страниц
1. что за продукция
2. какие преимушества
3. где востребовано
4. в каком объеме
5. какие организации занимаються поставками
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