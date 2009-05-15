Курсовая работа "Расчет ДВС"- упрощенная

Выполнен теловой расчет, разрезы (продольный, поперечный) ДВС, схемы, графики, диаграммы и т.д. Необходимо расчитать: табличые значения расчета диаграмм, кинематику, динамику (закончить методичку, при необходимотси исправить и лишнее удалить). Имеется задние (11 вариант), методичка, книга Колчина- пример расчета ДВС- полная версия (начало расчета страница 76), и другая информация от двигателе- при необходимости. Вся рабдота должна получится около 50 сраниц (не обязательно, так говорят) из них 19 выполнено (желательно проверить). Расчет производился для номинального режима, от него находятся остальные (есть в книге Колчина), понимающий знает.

Оцениваю это на 600 рублей. За оформление под печать добавлю еще 300 рублей. Анотация, введение, содержание и тому подобное имеется. Так же необходимо перенести из "ворда" в "компас" два чертижа на формат А1 (продольный и поперечный разрез ДВС) и спецификации к ним, которые необходимо доделать (93 значения элементов конструкции) и проверить начатые (должны быть ошибки).