Экспертная система

Разработать экспертную систему,

написать редактор вопросов и ответов к экспертной системе

Программа пишется для сдачи предмета Интелектуальные Информационные Системы,

уже есть оболочка программы delphi7 и база данных access программа в виде трех шагов,

первый шаг выбор области знаний, второй вопросы, варианты ответов, третий вывод результата,

для вывода результата нужна база знаний которая сама будет подбирать результат, реализованная в виде дерева,

в итоге должно получится что на вопросы 1а 2а 3а 4а система выдаст один результат, а не 1б 2б 3б 4б другой результат согласно таблице, базы знаний

бюджет не большой, студент, прога для энтузиастов, по специальности экономист, поэтому желательны комментарии

к программе дабы потом по ней возможно было написать отчет

распологаю тысячей с копейками, если это стоит дороже могу ещё найти, возможно

прошу писать на емайл кого заинтересует

nalapam(собака)mail.ru