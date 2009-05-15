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Курсовая "Совет безопасности РФ"
Предмет: современная организация государственных учреждений в РФ
Тема: Совет безопасности РФ (2000год)
Особые требования:
строго по 2000 году
антиплагиат - получше
10-15 источников + литература
сноски не менее 15 штук.
Срок: 21.05
Объём: 25 стр.
Условия выполнения работы:
- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);
- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.
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