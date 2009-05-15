Курсовая "Совет безопасности РФ"

Предмет: современная организация государственных учреждений в РФ

Тема: Совет безопасности РФ (2000год)

Особые требования:

строго по 2000 году

антиплагиат - получше

10-15 источников + литература

сноски не менее 15 штук.

Срок: 21.05

Объём: 25 стр.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.