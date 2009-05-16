Курсовая по информатике!

Тема:

Разработка теста для оценивания знаний по информатике в 9 классе!

Создать общий тест по 9 классу с 3 видами ответа в тхт это для программы!

Курсовая должна состоять не менее 15 страниц!

Содержание:

Введение

Разделы и сама суть курсовой

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

http://narod.ru/disk/8755802000/gaev__in_for_mat_ika.rar.html 7-11 класс

Вы также можете найти любой учебник 9класса и работать с ним..

Работа должна быть единственной а не копи паст с интернета будет проверяться...