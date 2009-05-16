Курсовая по информатике!

$30
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Завершен3 заявки142 просмотра

Тема:

Разработка теста для оценивания знаний по информатике в 9 классе!

Создать общий тест по 9 классу с 3 видами ответа в тхт это для программы!

Курсовая должна состоять не менее 15 страниц!

Содержание:

Введение

Разделы и сама суть курсовой

Заключение

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

http://narod.ru/disk/8755802000/gaev__in_for_mat_ika.rar.html 7-11 класс

Вы также можете найти любой учебник 9класса и работать с ним..

Работа должна быть единственной а не копи паст с интернета будет проверяться...

16 лет назад
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад
$30
1 день
Девушка молодец знает в толкв печатаний и высказывание мыслей!Искусно сделала курсовую благодарен.Также подерживала до конца сдачи...Спасибо
Лаконичный заказчик, ясное задание, всегда в сети. Молниеносная оплата. Для таких заказчиком и работа в радость. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
16 лет назад