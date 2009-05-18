Срок: 20.05. Объём: 30 стр. Требования: Работу выполнять по методичке. Прикреплённую работу можно использовать, но нужно переработать. Взять её за основу и доработать. В ...
Курсовая работа по международн. коммерческому делу
Необходимо выполнить курсовую работу по предмету: международное коммерческое дело
Тема работы: Особенности международной торговли лицензиями
Данная работа должна состоять из двух глав.
1.теоретическая - т.е. общая теория о международной торговли лицензиями
2.практическая - в данной главе необходимо рассмотреть особенности международной торговли лицензиями на примере любой страны.
Требования: интервал 1,5, шрифт 14, объем 25-30стр., сноски не менее 10 шт в низу страницы с номерами страниц, список литературы не позднее 2005г., оригинальность текста не менее 80%.
В ведении должно быть: объект, предмет исследования, задачи, цели, актуальность работы.
Срок выполнения:18.05.2009 до 18.00
Уважаемые дамы и господа!
Обращаю ваше внимание если работа не будет соответствовать требованиям она будет возвращена на доработку!!!
Оплата работы после ее проверки!!!
Жду предложений по цене!!!
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