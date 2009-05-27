Курсовая (теория)

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Завершен8 заявок254 просмотра

Предмет: Инвестиции

Тема работы: Формирование вексельного портфеля

Объем работы: 25-30 листов

Срок выполнения: 18-19 мая.

Укажите, пожалуйста, цену.

16 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$16
2 дня
Работой доволен! Качественно и в срок!
Хороший, добрый и положительный заказчик! Всем советую с ним работать!!! надеюсь на сотрудничество!

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад