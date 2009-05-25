Глава к диплому

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Завершен3 заявки288 просмотров

Нужна глава к дипломке

РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИНАХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

подразделы такие, но можно и другие:

3.1 Інтелектуальний капітал як основа конкурентоспроможності підприємства

3.2 Соціальний фактор використання інтелектуального потенціалу

3.3 Актуальність розвитку інтелектуального оснащення підпримства

Срок 2 дня. Сильная оригинальносты текста не требуется, нужно раскрыть тему.

16 лет назад
kravtsovaV
Виктория 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад
$20
2 дня
Марина молодец, после нескольких замечаний выдала ожидаемый результат. Из гугла выжала все что можно :) Респект!
Просто замечательный заказчик! Поработали очень хорошо. Денежку оплатила вовремя. Всем советую Викторию, как замечательного заказчика! Буду рада сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

marinka88
Марина 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
40 отзывов
16 лет назад