Теория переходной экономи

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Завершен1 заявка154 просмотра

Требуется написать курсовую по теме: теория переходной экономики.

Нужно выбрать одну из тем:

1. трансформация экономических систем

2. трансформация и экономический рост

3. история экономических реформ

4. постиндустриальное общество

Объем 40-45 стр.

16 лет назад
Bolux
Илья 
41 год
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад
$15
1 день
Татьяна - отличный автор студенческих работ, все выполняет в срок и качественно.
Было приятно работать с Ильей. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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_Isa_
44 года
17 лет в сервисе
Была
14 лет назад
20 отзывов
16 лет назад