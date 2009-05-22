Диплом закрыт
Теория переходной экономи
Требуется написать курсовую по теме: теория переходной экономики.
Нужно выбрать одну из тем:
1. трансформация экономических систем
2. трансформация и экономический рост
3. история экономических реформ
4. постиндустриальное общество
Объем 40-45 стр.
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