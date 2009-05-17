Диплом закрыт
Курсовой на Win API
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Необходимо разработать визуальный компонент FormattedListView, который аналогичен ListView, но умеет отображать текст в формате HTML. Реализация - строго на C++ с использованием Win API.
Более подробное ТЗ - при личном общении. Пишите цены, сроки.
ICQ:27420072[девять]
мыло vi[собачка]me.by
P.S.Убедительная просьба, во избежание недоразумений, прежде чем отвечать на проект, убедитесь, что действительно знаете о чем идет речь, поскольку необходимо знание не только C++ но и Win API.
P.P.S.В приложении - другие возможные темы(не помечены плюсом), если вы уже писали что-нибудь из списка на Win API, сообщите, возможно, ничего писать не придется, и я куплю у вас готовую работу.
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