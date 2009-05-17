Курсовая работа по истории защиты инф. в России

Требуется курсовая работа по истории защиты информации в России на темы (любую на выбор):

1) Ответственность за разглашение защищаемой информации в РФ в со-временных условиях.

2) Особенности законодательства РФ в области защиты информации (в целом и по видам тайн).

3) Совершенствование системы защиты информации в России в конце Х1Х - начале ХХ вв.

Список источников в приложении, использование этих книг обязательно будет проверятся преподавателем. Жду ваших предложений.