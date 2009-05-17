Требования в прикрепленном файле. Реализация в Oracle. Нужно сгенерировать из er-wina в Oracle. Написать запросы(в er-wine как минимум 5 сущностей). Укажите, пожалуйста, цену.
Курсовая Демонстрационная ЭС
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