Срочно нужна курсовая работа!

Срочно требуется теория для курсовой работы.

Тема: "Влияние тренингов по командообразованию на структуру отношений между сотрудниками" (на примере компании).

Требования: интервал 1,5, шрифт 14, сноки в работе обязательно не менее 10 шт, оригинальность текста не менее 80%

Обязательное требование: в использованной литературе должен присутствовать учебник: Социология труда: учебное пособие / Под ред. Н.И.Дряхлова. А.И.Кравченко, В.В.Щербины. - М., 1993. т.е.в теоретической части должен быть освещен материал из данного учебного пособия

План работы:

1 часть: Введение/Актуальность темы/Научная разработанность/Проблемная ситуация/Список научных публикаций/Цель/Задачи Объект/Предмет/Гипотезы/Интерпретация основных понятий

2 часть: Идеология, как устроены тренинги, причины проблемы, разновидность тренингов и т.д.

Оплата работы после ее проверки!!!

Жду предложений по цене!!!

Срок выполнения 19.05.2009 до 12.00 дня.