Уважаемые фрилансеры! Нужен диплом на тему: "Проект энергосберегающего цеха по выпуску изделий из дерева". (к диплому должны прилагаться чертежи) Большая просьба - указывайте, какой есть опыт в написании работ ...
Электротехника, курсовая
Необходимо выполнить курсовую
Оставляйте свои предложения
Методические указания вышлю по почте исполнителю
Просьба серьезно отнестись к выполнению работы, поэтому оставляйте предложение в том случае, если вы знаете предмет и готовы после проверки внести соответствующие коррективы (при необходимости)
Срок - 6-7 дней
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