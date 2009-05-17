Курсовая работа по предмету "Система муниципального управления"

на тему "Ресурсы муниципального образования на примере ... (любого) муниципального образования".

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План:

Содержание.

Введение.

1глава: "Ресурсы муниципального образования"- (что это).

2глава "Роль ресурсов в пополнении муниципального бюджета".

3глава "Ресурсы ... (любого) муниципального образования".

Заключение

Список используемой литературы

Объем 25-30 страниц.

Главное что бы в введении был объект, предмет исследования, актуальность темы, цели и задачи курсовой работы.