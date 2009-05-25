Курсовая работа по предмету "Система муниципального управления" на тему "Ресурсы муниципального образования на примере ... (любого) муниципального образования". плагиат от 80% и более, срок 19,05 до 15,00 мск План: ...
Работа по истории дизайна
Выбрать различных (!!!) 11 дизайн-объектов (предметы интерьера, обложки книг, журналов, плакаты, шрифты, логотипы/фирменные стили, графические знаки, эмблемы, упаковки и пр.) по каждому десятилетию (XX – начало XXI вв.). Проанализировать эти объекты в соответствии с характеристиками, которые приведены ниже:
Название
- Автор
- Год создания
- Стиль / направление
- Стилевые характеристики
- Телезис (социо-культурные особенности среды в данный период)
- Использование (как инструмент / как средство коммуникации / как символ)
- Метод создания (инструменты, материалы, технология)
- Эстетика (цвет, композиция, форма, текстура, орнамент, пр.)
- Ассоциации (общекультурные и субъективные)
- Потребности (на кого ориентирован продукт)
- Функция
Срок 1 неделя. Оплата по факту через Яндекс.Деньги. Цена - 1000 руб.
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