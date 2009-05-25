Работа по истории дизайна

Выбрать различных (!!!) 11 дизайн-объектов (предметы интерьера, обложки книг, журналов, плакаты, шрифты, логотипы/фирменные стили, графические знаки, эмблемы, упаковки и пр.) по каждому десятилетию (XX – начало XXI вв.). Проанализировать эти объекты в соответствии с характеристиками, которые приведены ниже:

Название

- Автор

- Год создания

- Стиль / направление

- Стилевые характеристики

- Телезис (социо-культурные особенности среды в данный период)

- Использование (как инструмент / как средство коммуникации / как символ)

- Метод создания (инструменты, материалы, технология)

- Эстетика (цвет, композиция, форма, текстура, орнамент, пр.)

- Ассоциации (общекультурные и субъективные)

- Потребности (на кого ориентирован продукт)

- Функция

Срок 1 неделя. Оплата по факту через Яндекс.Деньги. Цена - 1000 руб.