Курсовая по предмету: "Основы предпринимательсва"

Кто сделает диплом АСУ(ИУС)?Оплата 1700 грн сроки 3 недели. я вам называю тему. и присылаю примеры подписных пунктов других студентов. вы мне делаете по примеру мои пункты и отправляете мне если преподаватель говорит мне что ...