Требуется сделать практическую часть к курсовой по экономике предприятия. Дан магазин со всеми данными, сделать расчеты по амортизации, определение величины доходов, экономическая эффективности и тп. Всего требуется расчитать 8 таблиц и оформить со всеми расчетами.
Реализация ИАС построения многомерного объекта
Пишу курсовую, на выходе должна быть программа -Система реконструкции трехмерных моделей по набору изображений, проще восстановление 3D по 2D.
(релизация алгоритма (AMLESAC) нахождения дополнительной меры)
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