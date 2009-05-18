Реализация ИАС построения многомерного объекта

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Закрыт1 заявка186 просмотров

Пишу курсовую, на выходе должна быть программа -Система реконструкции трехмерных моделей по набору изображений, проще восстановление 3D по 2D.

(релизация алгоритма (AMLESAC) нахождения дополнительной меры)

16 лет назад
291019
Ekaterina 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад

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