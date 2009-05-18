Требуется курсовая по "Экономике предприятия"

$20
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Закрыт5 заявок205 просмотров

Требуется сделать практическую часть к курсовой по экономике предприятия. Дан магазин со всеми данными, сделать расчеты по амортизации, определение величины доходов, экономическая эффективности и тп. Всего требуется расчитать 8 таблиц и оформить со всеми расчетами.

16 лет назад
rizard
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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