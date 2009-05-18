Дипломная по промышленной теплоэнергетике

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Закрыт1 заявка170 просмотров

Нужно написать работу:

Предмет: промышленная теплоэнергетика

Вид работы: дипломная работа

Объём: 100 стр

Тема работы: анализ методов регулирования процессов горения в барабанном котле

Срок выполнения: до 1 июня

Примечания: метод экстремального регулирования в топке барабанного котла. Расчет дисперсной пошаговой экстремальной системы регулирования

статическая характеристика ОУ (барабанного котла)

y=-0.5(x-50)^2+0.23(x-50)+400

динамическая характеристика ОУ

А-звено - Т=60 сек

рассмотреть систему при шаге:

дельта t1=5 и дельта t2=10 [сек]

(сравнить качество выхода на экстремум и поддерживание экстремума)

16 лет назад
warry
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16 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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