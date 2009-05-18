Алгоритм на PHP

Доброго вечера!

Задание таково: есть сайт с БД, на нем нужно сделать ссылку

-алгоритм Прима-Краскала

Собственно требуется запрограммировать на PHP этот алгоритм поиска кратчайшего дерева. На сайте он должен демонстрироваться пошагово, то есть должен быть показан каждый шаг.

Алгоритм должен работать до n=15 вершин ( как их разместить – это на ваш вкус)

При каждом шаге выводить получившееся дерево.

Как должно работать : надпись введите количество вершин, вводим,далее задаем граф перечислением дуг и вводом их длины ( то есть окошко для дуги и правее окошко для ввода длины , например дуга (1,3) и правеев окошке 8 – это значит дуга из первой вершины в третью длиной 8). Нажимаем далее- выводится первый шаг работы алгоритма, далее- второй и до конца. В конце работы алгоритма нарисовать получившееся кратчайшее дерево.

В прикрепленном файле сама методичка в ворде для ознакомления с алгоритмом( с 35-39)

Работу алгоритма показать, залив сайт на любой бесплатный хостинг, поддерживающий БД.

По срокам – 2 дня. Оплата 800р.