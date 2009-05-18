Курсовая, бизнес-план

$12
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Закрыт7 заявок224 просмотра

Требуется готовая курсовая работа бизнес-план, интернет исключен

Объем 25-30 стр., "учебный вариант"

Тематика любая

Пожалуйста высылайте краткий план работы и указывайте количество страниц и какие расчеты в работе

Оплата - 400 рублей

16 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров