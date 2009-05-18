Курсовая Информационные технологии в экономике

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Закрыт2 заявки217 просмотров

Проектирование клиентской части системы \'Клиент-банк\' по управлению расчетным счетом для юридических лиц.

В прикрепленном файле методичка.

Так же есть веб страничка с материалами преподавателя пришлю по запросу.

Кол-во страниц: 30, Кол-во источников: , Шрифт: 12, Интервал: 1.5

16 лет назад
pzu
49 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

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ekemov
Степан 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
$80
2 дня

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ekemov
Степан 
43 года
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад