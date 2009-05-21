Два реферата по русскому языку

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Завершен3 заявки236 просмотров

Срочно требуется выполнить две работы по русскому языку.

Смотреть задание в прикрепленном файле. Варианты 2 и 4.

Работы требуются в среду днем.

От вас цена.

16 лет назад
Marirusa
Марина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$14
2 дня
Елена прекрасно справилась с работами! Все было выполнено очень быстро, грамотно и профессионально. Рекомендую всем Елену, как профессионала студенческих работ!
Впечатлена сотрудничеством с Мариной. Четкое ТЗ, своевременные ответы на вопросы в ходе выполнения работы, поражающая корректность и понимание в общении + бонусный заказ доверили. От работы получила огромное удовольствие. Оплату получила без промедлений. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Мариной, дай Бог ей огромных успехов, здоровья и радости!

Заявки фрилансеров

helendov
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад

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