jul_iv

Юлия Иванова jul_iv

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
NataliaFilia
Наталия 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$6
10 баллов
15 лет назад
Требуется одна статья по определ. тематике
Юлия, молодец, работу выполнила качественно, кстати, могу отметить, что у Юлии есть определенная склонность к написанию сео-текстов или изготовлению сео-рерайтинга. Думаю, что теперь обращусь к ней и за таким проектом :-)
Замечательный заказчик. Четко поставленная задача, адекватные сроки выполнения, оплата моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Blackkkkkk
Александр 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Написание статьи
Замечательный исполнитель,рерайт вообще супер.доволен.рекомендую.продолжаем сотрудничать.
Четко поставленная задача, быстрая оплата без проблем, приятное общение :))
Ответный отзыв
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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