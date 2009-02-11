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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
15 лет назад
Юлия, молодец, работу выполнила качественно, кстати, могу отметить, что у Юлии есть определенная склонность к написанию сео-текстов или изготовлению сео-рерайтинга. Думаю, что теперь обращусь к ней и за таким проектом :-)
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Четко поставленная задача, адекватные сроки выполнения, оплата моментально. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$2
10 баллов
15 лет назад
Замечательный исполнитель,рерайт вообще супер.доволен.рекомендую.продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, быстрая оплата без проблем, приятное общение :))
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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