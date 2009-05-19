Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену.
Добавить смысловые вставки в доклад
Во вложении доклад по дипломной работе.
Текст разбит на блоки которые будут отражены на слайдах. Ваша задача предложить варианты осмысленного перехода между частями доклада и сократить некоторые части текста (выделены серым).
Нужны именно "плавные" грамотные вставки по смыслу текста. Варианты "Также хотелось бы отметить следующее" или "А на этом слайде изображена схема" НЕ принимаются.
Для каждого блока можно предложить несколько вариантов. Если требуется изменить что-то в блоках выделяйте места изменений цветом.
Оплата будет производиться только по сумме символов в добавленном тексте.
Принимаются предложения с общим объемом от 1000 - 2000 символов (независимо от числа вариантов для каждого блока).
В зависимости от результа плачу 3-5$ каждому исполнителю.
Первые пять исполнителей, которые могут выполнить работу до 7.00 20.05 по Москве, могут не ждать пока я приму предложение, а начинать сразу, оплату гарантирую.
После этого времени буду лично отбирать кандидатуры исполнителей. Готов принять как минимум 5 предложений.
Оплата wmr или Яндекс.Деньги на выбор.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
Совершенствование системы управления ювелирным магазином склада потребительского спроса (на примере ООО "Ювелирный мир") Кол-во страниц: 80 / Кол-во источников: 40/ Шрифт: 14 / Интервал: 2, Работа содержит: теорию и практику ...Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт16 лет назад
Стоимость 5500 руб.Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Всем добрый вечер! Имеется готовая дипломная работа на тему: Особенности управления предприятием на основе совершенствования прогнозирования и планирования производственной деятельности (на примере ООО «Компания «Альянс») При проверки дипломной работы научным руководителем были ...Закрыт16 лет назад
Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Задание в аттаче, есть порядка 5 вариантов. Готов предложить до 350 руб за каждый вариант. Указывайте стоимость и сроки выполнения (желательно сдавать по одной работе).Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Нужна практическая часть курсовой работы " Статистический анализ финансово-экономической деятельности предприятия." Необходимые данные по предприятию имеются. Срок - Суббота. Предложения жду на почту [email protected]Закрыт16 лет назад
Нужно написать дипломную работу по специальности "промышленное и гржданское строительство" тема "комплекс дорожного обслуживания" срок сдачи - начало июня объем - 10-12 листов чертежей А1, объем пояснительной записки - не менее 100 ...Закрыт16 лет назад
Требуется написать курсовую по теме: "Функции права" Объем 30-35стр, срок до 10:00 20.05 по мск.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт16 лет назад
- $21
Необходимо написать курсовую работу по менеджменту, использование готовых работ из интернета исключено Проверка на плагиат, внесение коррективов после проверки преподавателем - обязательно Объем - 30-35 стр, теория, но с приложениями и графическим материалом ...Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт16 лет назад