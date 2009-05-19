Добавить смысловые вставки в доклад

Во вложении доклад по дипломной работе.

Текст разбит на блоки которые будут отражены на слайдах. Ваша задача предложить варианты осмысленного перехода между частями доклада и сократить некоторые части текста (выделены серым).

Нужны именно "плавные" грамотные вставки по смыслу текста. Варианты "Также хотелось бы отметить следующее" или "А на этом слайде изображена схема" НЕ принимаются.

Для каждого блока можно предложить несколько вариантов. Если требуется изменить что-то в блоках выделяйте места изменений цветом.

Оплата будет производиться только по сумме символов в добавленном тексте.

Принимаются предложения с общим объемом от 1000 - 2000 символов (независимо от числа вариантов для каждого блока).

В зависимости от результа плачу 3-5$ каждому исполнителю.

Первые пять исполнителей, которые могут выполнить работу до 7.00 20.05 по Москве, могут не ждать пока я приму предложение, а начинать сразу, оплату гарантирую.

После этого времени буду лично отбирать кандидатуры исполнителей. Готов принять как минимум 5 предложений.

Оплата wmr или Яндекс.Деньги на выбор.