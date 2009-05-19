Дипломная работа

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Закрыт5 заявок227 просмотров

Совершенствование системы управления ювелирным магазином склада потребительского спроса (на примере ООО "Ювелирный мир")

Кол-во страниц: 80 / Кол-во источников: 40/ Шрифт: 14 / Интервал: 2, Работа содержит: теорию и практику

Методичка во вложении.

Необходимо подождать утверждения плана и информация о фирме объекте диплома по почте

16 лет назад
pzu
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13 лет назад

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