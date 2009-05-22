Описание во вложении
Дипломная работа по менджменту организации
Всем добрый вечер!
Имеется готовая дипломная работа на тему: Особенности управления предприятием на основе совершенствования прогнозирования и планирования производственной деятельности
(на примере ООО «Компания «Альянс»)
При проверки дипломной работы научным руководителем были обнаружены недочеты в следующих разделах:
2.3 Анализ осуществления управленческой деятельности ООО «Компания «Альянс»
2.4. Анализ осуществления прогнозирования и планирования производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»
3.2. Предложения по совершенствованию прогнозированию и планированию производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»
Данные разделы необходимо переделать т.е.
1. профессионально написать об анализе осуществления управленческой деятельности ООО «Компания «Альянс»
2. профессионально написать об анализ осуществлении и планирования производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»
3. Привести конкретные предложения которые бы способствовали совершенствованию прогнозированию и планированию производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»
План дипломной работы в прикрепленном файле!!! Разделы которые нужно переделывать выделены желтым цветом.
Кто возьмется выполнять - дипломную работу полностью вышлю!!!
Обращаю ваше внимание - данные разделы должны быть полностью переделаны!!!
Оригинальность текста должна быть не менее 80%
Срок выполнения 22.05.2009 до 13.00
Жду предложений по цене!!!
Заявки фрилансеров
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