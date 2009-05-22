Дипломная работа по менджменту организации

Всем добрый вечер!

Имеется готовая дипломная работа на тему: Особенности управления предприятием на основе совершенствования прогнозирования и планирования производственной деятельности

(на примере ООО «Компания «Альянс»)

При проверки дипломной работы научным руководителем были обнаружены недочеты в следующих разделах:

2.3 Анализ осуществления управленческой деятельности ООО «Компания «Альянс»

2.4. Анализ осуществления прогнозирования и планирования производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»

3.2. Предложения по совершенствованию прогнозированию и планированию производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»

Данные разделы необходимо переделать т.е.

1. профессионально написать об анализе осуществления управленческой деятельности ООО «Компания «Альянс»

2. профессионально написать об анализ осуществлении и планирования производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»

3. Привести конкретные предложения которые бы способствовали совершенствованию прогнозированию и планированию производственной деятельности ООО «Компания «Альянс»

План дипломной работы в прикрепленном файле!!! Разделы которые нужно переделывать выделены желтым цветом.

Кто возьмется выполнять - дипломную работу полностью вышлю!!!

Обращаю ваше внимание - данные разделы должны быть полностью переделаны!!!

Оригинальность текста должна быть не менее 80%

Срок выполнения 22.05.2009 до 13.00

Жду предложений по цене!!!