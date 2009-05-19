Разработка Средств Защиты для Сети

Во вложении доклад по дипломной работе. Текст разбит на блоки которые будут отражены на слайдах. Ваша задача предложить варианты осмысленного перехода между частями доклада и сократить некоторые части текста (выделены серым). ...
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В приложенном архиве полная структура курсового проекта, а также в качестве примера уже выполненный проект по другой теме, но с той же структурой, на который можно опереться при необходимости и оценить сложность выполнения.
По срокам - до 20 мая, поэтому здраво оценивайте ваше время и возможности.
ICQ для связи и дополнительной информации: 466317818 , Иван.
Спасибо.
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