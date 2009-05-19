Разработка Средств Защиты для Сети

В приложенном архиве полная структура курсового проекта, а также в качестве примера уже выполненный проект по другой теме, но с той же структурой, на который можно опереться при необходимости и оценить сложность выполнения.

По срокам - до 20 мая, поэтому здраво оценивайте ваше время и возможности.

ICQ для связи и дополнительной информации: 466317818 , Иван.

Спасибо.