Рефераты. Психология.

Нужно два реферата.

1. Общая психология, "Бихевиоризм", 8 - 15 стр.,

2. Введение в профессию, любая из 20 тем на Ваш выбор, объем тот же.

Сдать нужно было неделю назад, так что чем скорее - тем лучше.

Материалы, если нужно предоставлю.

БЕЗ ПЛАГИАТА - у нас с этим ооочень строго! )=

Интересует - стоимость, сроки.

Жду!

UPD Психологам, конечно, предпочтение. J

Upd 2: + Контрольная работа - тест по Общей психологии.