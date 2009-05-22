Курсовая по социологии

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Завершен3 заявки201 просмотр

Тема: "социальные функции семьи и их эволюция"

> -введение-несколько линий:-классические теории-отечственна социологя-современные концепции-заключение

> не менее 15 источников должно быть в списке лит-ры.объем-20-25 стр.

> УЧЕБНИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, можно научную литературу и оригиналы

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16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
$20
1 день
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Заявки фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
4 дня назад
16 лет назад
#1
Рефераты, Курсовые и Дипломы