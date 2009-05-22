ФИРМА-атлант Объем 40 листов срок до 26 мая 12.00 мск цена 1200 антиплагиат от80% титульный лист : поля верхнее 2 мм, нижнее 1,5 мм, правое 1,5 мм, ...
Курсовая по социологии
Тема: "социальные функции семьи и их эволюция"
> -введение-несколько линий:-классические теории-отечственна социологя-современные концепции-заключение
> не менее 15 источников должно быть в списке лит-ры.объем-20-25 стр.
> УЧЕБНИКИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ, можно научную литературу и оригиналы
срок21мая 9,00 мск цена 750руб проверка на плагиат от80%
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