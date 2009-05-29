Курсовая тема секретарь- референт

ФИРМА-атлант

Объем 40 листов

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титульный лист : поля верхнее 2 мм, нижнее 1,5 мм, правое 1,5 мм, лево 2 мм.

Долинина Надежда сергеевна ПЛТ и Д (профессиональный лицей технологии и и дизайна)курсовая работа "Работа Секретаря-Референта"

введение : указать название предприятия, фирмы (АТЛАНТ) адрес(придумать),подчиненность(придумать), сферу деятельности(это придумать),историю создания тоже придумать, методы работы,названия отделов (перечень должностей,специальностей),особенность работы взаимосвязь. В общем надо какое то предприятие хорошо описать изнутри.

Структура предприятия - выполнить схему к указание структурных подразделений предпрятия,указать подчиненность.

Схема планировки рабочего места секретаря

техническое оснащение

охрана труда каккие есть инструкции по безопасности на преприятии все об этом

ведение делопроизводства на предприятии : перечислить и охарактеризовать виды ДП. Какой вид на данном предприятии,как осуществить их применение, обязанности структурных подразделений

Функции секретаря : основные обязанности и функции секретаря-референта

Домументы исполняемые в работе секретаря ( С ОБРАЗЦАМИ ДОКУМЕНТОВ) документы выбрать по одному из тркз групп ОРД перечислить к каждому реквизиты,структуры текста все правила оформления

Техническое и программное оснащение предприятия и ПК программы

Бездокументационное обслуживание, правила этикет

список используемой лит-ры.