Тема Различение формы дислалии как фактор специфики логопедической работы с дошкольниками 6 лет Дипломная работа сделана, проверена преподователем. Необходимо переделать - исправить замечания. ICQ 328025343
Курсовая тема секретарь- референт
ФИРМА-атлант
Объем 40 листов
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титульный лист : поля верхнее 2 мм, нижнее 1,5 мм, правое 1,5 мм, лево 2 мм.
Долинина Надежда сергеевна ПЛТ и Д (профессиональный лицей технологии и и дизайна)курсовая работа "Работа Секретаря-Референта"
введение : указать название предприятия, фирмы (АТЛАНТ) адрес(придумать),подчиненность(придумать), сферу деятельности(это придумать),историю создания тоже придумать, методы работы,названия отделов (перечень должностей,специальностей),особенность работы взаимосвязь. В общем надо какое то предприятие хорошо описать изнутри.
Структура предприятия - выполнить схему к указание структурных подразделений предпрятия,указать подчиненность.
Схема планировки рабочего места секретаря
техническое оснащение
охрана труда каккие есть инструкции по безопасности на преприятии все об этом
ведение делопроизводства на предприятии : перечислить и охарактеризовать виды ДП. Какой вид на данном предприятии,как осуществить их применение, обязанности структурных подразделений
Функции секретаря : основные обязанности и функции секретаря-референта
Домументы исполняемые в работе секретаря ( С ОБРАЗЦАМИ ДОКУМЕНТОВ) документы выбрать по одному из тркз групп ОРД перечислить к каждому реквизиты,структуры текста все правила оформления
Техническое и программное оснащение предприятия и ПК программы
Бездокументационное обслуживание, правила этикет
список используемой лит-ры.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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