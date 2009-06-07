Курсовые по психологии

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Завершен4 заявки211 просмотров

Добрый день!

Нужны практические части к 2-м курсовым по психологии:

1) образ преподавателя в сознании студента

2) влияние общих способностей на успеваемость старших школьников

Объем - 3-4 страницы, цена каждой работы - 200 р., оплата - яндекс-деньгами в течение 3-х дней после получения готовых работ. Срок сдачи - 15.00 ч (мск) 23.0509 г.

Требования: шрифт Times New Roman 14, интервал полуторный. Антиплагиат - не менее 80%.

С уважением,

Алексей.

16 лет назад
Alex_30
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

liubashenka
Анастасия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$13
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень понравилось работать с Алексеем. Рекомендую. Главное, всегда на связи!

Заявки фрилансеров

liubashenka
Анастасия 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад