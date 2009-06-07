Нужно два реферата. 1. Общая психология, "Бихевиоризм", 8 - 15 стр., 2. Введение в профессию, любая из 20 тем на Ваш выбор, объем тот же. ...
Курсовые по психологии
Добрый день!
Нужны практические части к 2-м курсовым по психологии:
1) образ преподавателя в сознании студента
2) влияние общих способностей на успеваемость старших школьников
Объем - 3-4 страницы, цена каждой работы - 200 р., оплата - яндекс-деньгами в течение 3-х дней после получения готовых работ. Срок сдачи - 15.00 ч (мск) 23.0509 г.
Требования: шрифт Times New Roman 14, интервал полуторный. Антиплагиат - не менее 80%.
С уважением,
Алексей.
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