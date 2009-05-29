Курсовая по предмету:Банковские электронные деньги

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Завершен3 заявки200 просмотров

Курсовая работа-Проектирование банковской части системы интернет-банкинга по приему заявлений на автокредитование от физических лиц срок 23 мая до 24,00 мск проверка на плагиат 80%и более оформление строго по методичке объем 30 листов

подробное оформление схем выбранному исполнителю

цена 1000р

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$35
3 дня
Работой довольна выполнена точно в срок и согласна всех требований. Рекомендую и обязательно буду обращаться еще.
Эффективное сотрудничество. Конкретные требования. Рекомендую

Заявки фрилансеров

hobl
41 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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