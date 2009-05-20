Материал по Каналам Связи

$4
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Закрыт5 заявок144 просмотра

Требуется материал по физике - электротехнике.

должно быть 2 главы: (БЕЗ введения, заключения - только 2 главы)

всего 4 листа!

1. Каналы связи - структура, основная характеристика, Параметры классификации каналов.

2. Шумы и помехи в каналах связи - виды, основные характеристики, Способы снижения шумов и помех.

На каждую главу нужно по 1,5 - 2 листа А4 - не больше.

Материал должен быть ДОСТУПНО написан: теория, несколько примеров.

16 лет назад
x666x
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3 года назад

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_oxana_
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Была
15 лет назад
16 лет назад
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_oxana_
36 лет
16 лет в сервисе
Была
15 лет назад
16 лет назад