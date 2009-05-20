Нужно очень срочно зделать гидравлический расчет по системе отопления
Материал по Каналам Связи
Требуется материал по физике - электротехнике.
должно быть 2 главы: (БЕЗ введения, заключения - только 2 главы)
всего 4 листа!
1. Каналы связи - структура, основная характеристика, Параметры классификации каналов.
2. Шумы и помехи в каналах связи - виды, основные характеристики, Способы снижения шумов и помех.
На каждую главу нужно по 1,5 - 2 листа А4 - не больше.
Материал должен быть ДОСТУПНО написан: теория, несколько примеров.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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