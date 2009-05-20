Материал по Каналам Связи

Требуется материал по физике - электротехнике.

должно быть 2 главы: (БЕЗ введения, заключения - только 2 главы)

всего 4 листа!

1. Каналы связи - структура, основная характеристика, Параметры классификации каналов.

2. Шумы и помехи в каналах связи - виды, основные характеристики, Способы снижения шумов и помех.

На каждую главу нужно по 1,5 - 2 листа А4 - не больше.

Материал должен быть ДОСТУПНО написан: теория, несколько примеров.