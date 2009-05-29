Диплом по медицинскому праву (на укр.языке)

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Завершен4 заявки217 просмотров

Нужен диплом по медицинскому праву. Желаемая тема - "Правова регламентація відносин у галузі охорони здоров’я". Тема необязательно дословно, но что-то в этом ракурсе.

Материала по этой теме в нете достаточно. Нужно просто скомпоновать и набрать 80 стр.

Жду Ваших предложений!

16 лет назад
Kruase
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад
$80
5 дней
Виктор очень хорошо знает свое дело, за что ему большая благодарность. Достаточно сложный диплом по медицинскому праву выполнил с толком и расстановкой, используя актуальную информацию.
Все отлично. Заказчик своевременно оплатил выполненную работу.

Заявки фрилансеров

vik-freelance
Плужников 
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
66 отзывов(-3)
16 лет назад