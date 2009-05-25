Реферат по мировой экономике

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Завершен2 заявки262 просмотра

Работа в форме доклада.

Тема: Содействие малому бизнесу, принадлежащему ветеранам в США.

Свежая информация за последние 2 года максимум.

Объём: 7 стр.

Срок: 3 дня.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

А813_1

16 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

oksana5566
Оксана 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад
$7
3 дня
Работа сделана согласно всем требованиям и с соблюдением сроков. Спасибо.
все прошло отлично

Заявки фрилансеров

oksana5566
Оксана 
37 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
16 лет назад