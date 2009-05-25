Реферат по мировой экономике

Работа в форме доклада.

Тема: Содействие малому бизнесу, принадлежащему ветеранам в США.

Свежая информация за последние 2 года максимум.

Объём: 7 стр.

Срок: 3 дня.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

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