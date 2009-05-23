Курсовая по математике

$15
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Завершен1 заявка204 просмотра

Разработка электронного учебника для изучения некоторых тем по математики в 4 классе!

Введения

Основные темы

Заключения

Учебники

Работа должна написана фреелансером не какого копи паста.Единственном экземпляре в нете будет проверяться!

По учебнику 4 класса

15 страниц...

16 лет назад
Nefcore
Игорь 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$30
3 дня
Хорошо справился написал все по теме, написал за менее сжатый срок что очень порадовало,порадовал своим общением,был всегда на связи.Буду сотрудничать и в дальнейшем
Конкретный честный заказчик, море положительных эмоций, как говориться с почином. +100.

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад