Диплом (экономическая часть )

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Тема "Модернизация дробеструйно-окрасочного комплекса ВЧД-8"

задание "Калькуляция себестоимости" именно по окраске вагонов (фонд заработной платы, отчисления на соцнужды, местные затраты, амортизация,... итого). рассчитать срок окупаемости новой детали в комплессоре или самого нового компрессора

срок 25 мая объем 10-15 листов пишите цены

16 лет назад
vlad2111
47 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
34 отзыва

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