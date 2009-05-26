Курсовая по уголовной политике

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Завершен4 заявки245 просмотров

Тема: Рейдерство, как направление деятельности организованной преступности.

Особые требования:

4-5 параграфов,

введ. 2-3 стр.

Объём: 25 стр.

Срок: 26.06.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

А827

16 лет назад
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Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

cherynka
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$15
7 дней
Спасибо, Светлана. Работа написана согласно всем требованиям и в указанный срок.
Было очень приятно работать. Заказчик всегда на связи, оплатил все сразу же в полном объеме.

Заявки фрилансеров

cherynka
39 лет
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад