Курсовая по уголовной политике

Тема: Рейдерство, как направление деятельности организованной преступности.

Особые требования:

4-5 параграфов,

введ. 2-3 стр.

Объём: 25 стр.

Срок: 26.06.

Условия выполнения работы:

- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);

- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.

А827