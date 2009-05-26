Задание и теория в приложении. Срок выполнения до 7.00 МСК 01.06.2009). Оплата 2000 руб по факту. Предложения писать в аську. На все вопросы в ходе выполнения ответы тоже по аське. На связи практически круглосуточно.
Курсовая по уголовной политике
Тема: Рейдерство, как направление деятельности организованной преступности.
Особые требования:
4-5 параграфов,
введ. 2-3 стр.
Объём: 25 стр.
Срок: 26.06.
Условия выполнения работы:
- или оплата по факту готовности (нужен будет от вас черновик (начала работы) в первые сутки после того, как отдам вам работу [если у вас есть положительные отзывы, то черновик не нужен]);
- или безопасная сделка, но тогда от вас будет требоваться отчёт каждые сутки.
А827
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