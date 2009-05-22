Реферат по международному кредитованию

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Завершен1 заявка239 просмотров

Тема: Формы расчетов во внешней торговле. Сравнительная характеристика инкассо и аккредитива.

Объём: 15 стр.

Срок: 26.06.

В файле подробности.

16 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Lesynchik
Alesya Svetlaya 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$10
3 дня
Спасибо. Работа выполнена с соблюдением всех моих требований и даже раньше оговоренного срока.

Заявки фрилансеров

Lesynchik
Alesya Svetlaya 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад