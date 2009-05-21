Курсовой по электронике

$20
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Закрыт3 заявки176 просмотров

Требуется выполнить курсовой по электронике. Срочно!Пример курсовика другого варианта прикреплён ниже. Курсовик несложный и делается быстро если понимать)К сожалению я в электронике мало что понимаю. Если кто готов взяться пишите в аську [четыре47388] либо на мыло letni88@mailточкаru. Рассмотрю любые предложения о цене.Если договоримся, скину данные своего варианта.

16 лет назад
letni88
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Был
16 лет назад

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